TPBL》不用再換洋將了？ 飛馳狂飆30分率特攻擊敗海神

中信特攻飛馳（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL中信特攻今天「開箱」2位新洋將，飛馳攻下全場最高31分，馬可拿19分，兩人領軍以85：79力退高雄海神，終止近期的2連敗。

特攻本季戰績不振，賽前以7勝12負排聯盟倒數第二，找不到最佳陣容是最大問題，迄今已換掉浩勝、捷翼、葛瑞飛、銳尼、柯南、德芬共6位洋將，日前又宣布補進蒙特內哥羅籍大前鋒馬可、美國籍後衛飛馳， 今天兩人也在對陣海神之戰登場。

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進攻能量不足的特攻，場均僅得83.3分，在各隊敬陪末座，但此戰靠著飛馳拿11分，加上5次助攻串聯團隊攻勢，艾斯卡拿9分，李睿騏進帳7分，魏嘉豪6分，上半場打完取得40：32領先。

海神過去3次對上特攻雖取得2勝1負優勢，但今天開賽團隊手感欠佳，前兩節的投籃命中率僅27.8％，克雷格的10分已是最佳。

進入下半場，兩隊都進入「打鐵」模式，海神後來居上，比分也互有消長，不過，飛馳在決勝節關鍵時刻連續投進三分球，擴大領先，讀秒時的罰球也能命中，成功鎖定勝利。

飛馳拿31分、8助攻、5籃板，馬可19分、13籃板，艾斯卡頂替賽前身體不適的奈森上場拿9分，本土最高是李睿騏的7分，林韋翰有4分、2助攻、2抄截。

海神以克雷格的24分、10籃板最佳，艾德有12分，邱子軒、于煥亞和摩爾斯各有8分，球隊吞下2連敗。

中信特攻飛馳。（記者陳志曲攝）

新北中信特攻馬可（右）持球進攻。（記者陳志曲攝）

中信特攻林韋翰（右）跑動傳球。（記者陳志曲攝）

中信特攻李睿麒三分出手。（記者陳志曲攝）

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