高球》鴻海賽第2回合 南韓選手洪正旼衝上第1、程思嘉繳台將最佳

程思嘉。（TLPGA提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將程思嘉今天在鴻海台灣女子職業高爾夫錦標賽第2回合揮出74桿，以兩回合142桿，和徐薇淩並列第16，為台將最佳；南韓好手洪正旼以65桿繳卡，並以總桿134桿獨居第1。

27歲的程思嘉在上季重新取得LPGA資格，最佳成績為達納公開賽的並列第3，這季保有在LPGA出賽資格，而她的排名在第81至100類別，基本上多數的比賽都能參加。

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程思嘉這季已在LPGA創建者盃亮相，獲得並列第62名，這週返台參與鴻海賽，她在首輪繳出71桿。今天她在第2到4洞連續抓鳥，可惜後9洞吞下2柏忌，無緣把桿數再下修，但並列16仍是台將最佳。

吳佳晏。（鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供）

南韓女將洪正旼飆出7鳥，揮出單日最低65桿，她一改昨日因大霧延後造成的緊繃狀態，今天身體調整得更加放鬆，開球上球道率也因此提高，後續也創造出許多抓鳥機會。

「今天木桿和鐵桿的狀態跟昨天差不多，主要是推桿結果更好，因為攻果嶺都能準確落在上坡推桿的位置。在策略上，原本首回合採取比較保守的進攻策略，今天在5桿和長4桿洞則改為更積極的模式，確保自己能夠標準桿上果嶺，像在Par 5第10洞的第2桿昨天使用的是4號鐵桿，今天則選擇球道木桿進攻，實際執行也相當成功，因此能夠打出好成績。」洪正旼期許自己能保持今天良好的擊球感，在關鍵第3回合避免任何失擊球的可能，讓自己保持在后座前進最後決戰日。

鴻海贊助選手吳佳晏今日過程中持續保持不錯的鐵桿手感，僅一洞未能標準桿上果嶺，但推桿的不順手還是讓她錯失大量搶鳥甚至救平標準桿的機會。

總結今天打球心得時，吳佳晏表示：「像第6和第13洞的三推就讓自己吞下兩個柏忌，超過10碼以上的長推都無法順利推進，所以必須在推桿的判斷上有所改善。另外明、後天也不會再打得那麼保守，我會採取更積極的進攻方式朝旗竿擊球，讓進攻果嶺球能夠更靠近洞口，同時推桿力道也會更果敢一點。」

徐薇淩。（TLPGA提供）

南韓選手洪正旼 。（鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供）

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