TPBL》相見恨晚？林韋翰視角看飛馳、馬可 是聯盟最強洋將

新北中信特攻飛馳（中）。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕最會換洋將的中信特攻或許不用再換人？新開箱的飛馳拿31分、馬可也有19分、13籃板，助隊以85：79險勝高雄海神，林韋翰也給予高度評價，「放眼整個聯盟，我覺得一個是最強後衛，另一個是最好長人。」

26歲的美國籍後衛飛馳，在2022年前往歐洲亞得里亞海聯賽出賽15場，場均得分26.8分、貢獻7.3次助攻，之後轉往土耳其籃球超級聯賽發展，今年首度來台加入TPBL特攻，儘管身高僅180公分，但他展現出色得分能力，另外帶8助攻、5籃板。

請繼續往下閱讀...

林韋翰透露，特攻隊內練習時根本守不住飛馳，能力十分出色，這場首次實戰僅大概發揮7成功力，待時差調整及更融入團隊後，應能繳出更出色的狀態。

至於32歲的蒙特內哥羅籍大前鋒馬可，曾打過西班牙和中國聯賽，是蒙特內哥羅國家隊常客，即使初來乍到，但他體力不受影響，首戰就打了近40分鐘，還繳出雙十數據，另外帶2次阻攻。

特攻本季已經跟6位洋將分道揚鑣，如今找來兩位新的洋助人加入，首戰就成功收勝，林韋翰也力讚兩人說，「以我來看，放眼整個聯盟，他們在後衛跟長人都是最好的。」他還打趣說，「最強老人」曾文鼎這場沒打，下一場有機會歸隊，「到時的特攻會很值得期待！」

特攻結束2連敗後，以8勝12負暫居聯盟第六，與雲豹縮小至1場勝差。

中信特攻馬可（中）。（記者陳志曲攝）

中信特攻飛馳。（記者陳志曲攝）

中信特攻馬可（中）。（記者陳志曲攝）

林韋翰。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法