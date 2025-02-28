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NBA》2月三分命中率達56％ 美媒預測吉迪新賽季合約年薪

2025/02/28 22:01

吉迪。（資料照，今日美國）吉迪。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本季被交易至公牛後，一直擔任球隊先發後衛的吉迪（Josh Giddey），在二月打出加入公牛後的單月最佳表現，對此芝加哥當地記者強森（K.C. Johnson）上節目時預測他下一份合約可能的年薪。

強森在《670 The Score》節目中指出:「我目前更傾向於猜測他下一份合約的均薪，我不認為會是2000萬，也不認為會是3000萬，我認為他的年薪會落在2200-2400萬美元（約7.2億台幣-7.8億台幣）之間，這個推測歸因於我過去的經驗。」

此外強森補充表示:「吉迪在下半季開始後表現得非常出色，但我不認為球隊會以短期時間的表現就改變對於一個球員的評估。根據我目前所聽到及在網路上報導的內容來看，我認為他們從過去P.威廉斯（Patrick Williams）的狀況中學到不少，所以我認為公牛會在與吉迪的談判中，處於更有利的位置，同時我也預期吉迪會重回公牛。

由於吉迪下賽季會是限制自由球員，所以球隊目前的態度更像是:「如果你想得到一張超過我們報價的合約，我們會讓你進到自由市場詢價，同時進一步評估匹配合約的可能。但現在市場上沒有太多球隊擁有大量的薪資空間，所以我們有時間持續觀望其他球隊的動向。」

吉迪本季加盟公牛後，場均繳出13分、7.5籃板和6.5助攻的成績，而他在二月的表現為場均19.9分、8.1籃板和5.8助攻，其中他為人所詬病的外線投射更是來到56%的高水準，若他能維持這樣的高檔演出到季末，絕對能為他在季末合約談判時加分不少。

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