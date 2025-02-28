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經典賽》巴西隊名單有名將曼尼之子、西武日裔投手 教頭是日職教練

2025/02/28 22:25

盧卡斯．拉米瑞茲。（取自X）盧卡斯．拉米瑞茲。（取自X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽B組賽事，將在當地時間3月2日至6日開打。巴西隊28人名單中擁有多位日裔好手，包含目前效力日職西武獅的投手高橋波（Bo Takahashi），名單中還有前大聯盟紅襪名將曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramirez）的19歲二兒子盧卡斯．拉米瑞茲（Lucas Ramirez）。

盧卡斯．拉米瑞茲曾在去年美職選秀會被天使隊選中，但他選擇先唸大學。盧卡斯在2024年西岸聯盟賽事出賽11場，共31打數敲9安，打擊率2成90。

巴西隊除了盧卡斯外，「星二代」成員還有老畢歇特的大兒子丹特‧小畢歇特（Dante Bichette Jr.），曾待過洋基、國民小聯盟體系，丹特‧小畢歇特的弟弟是藍鳥隊球星小畢歇特（Bo Bichette）。兄弟倆曾代表巴西隊參加過第四屆經典賽資格賽。

高橋波。（資料照，美聯社）高橋波。（資料照，美聯社）

高橋波出生於巴西，是日裔巴西人第三代，曾待過美職紅人隊小聯盟體系，也待過韓職起亞虎，自2022年起效力西武獅。高橋波上季出賽29場，戰績2勝9敗、防禦率3.22，有7次中繼成功，共投72.2局賞48次三振。

巴西隊也有數名目前現效力美職體系的選手，現年24歲的日裔投手帕迪諾（Eric Pardinho），今年季前以小聯盟約續留藍鳥，獲邀參加大聯盟春訓。帕迪諾本季在大聯盟熱身賽出賽2場，共投1.2局失5分，防禦率27。帕迪諾去年待在2A與3A，其中他在3A出賽24場拿到2勝1敗、防禦率5.34。

水手隊1A的右投萊莫斯（Pedro Da Costa Lemos），他上季出賽31場有11場先發，戰績5勝4敗、防禦率4.32，共投89.2局賞88次三振，每局被上壘率為1.48。

帕迪諾。（資料照，路透）帕迪諾。（資料照，路透）

巴西隊投手群中還有39歲老將席瓦（Tiago da Silva），曾在2004年短暫待過中職誠泰Cobras隊。此外，巴西隊內野手名單中，有目前擔任日職阪神虎隊的翻譯伊藤ヴィットル（Vítor Ito）。

巴西隊總教練是日職養樂多燕子隊教練松元ユウイチ（原名為松元雄一），現年44歲的松元也是日裔巴西人第三代，曾來過台灣擔任2016年冬盟日職聯隊東軍教練，現為養樂多一軍外野守備跑壘教練。巴西隊教練團中，曾效力中職誠泰Cobras的克萊伯（Kleber Ojima）則是擔任牛棚教練。

巴西隊在本屆WBC資格賽B組與哥倫比亞、德國、中國同組，這4隊要爭取2張經典賽會內賽門票。巴西隊前一次打進經典賽會內賽，已經是2013年的時候。

席瓦。（資料照，美聯社）席瓦。（資料照，美聯社）

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