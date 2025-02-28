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UBA》胡晉豪超狂二連扣 國體大力退輔大要當攪局者

2025/02/28 21:25

胡晉豪。（大專體總提供）胡晉豪。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管晉級四強機率微乎其微，但上季第八、本季預賽第五國立體大，今天決勝期4人聯手拉出14：6尾盤，領軍65：55擊敗輔仁大學，在UBA公開男一級8強複賽開胡，結束苦澀的4連敗。

國體大也扳回預賽71：82輸輔大的一城，甜蜜復仇，胡晉豪先發25分鐘，雖只得9分7籃板卻有5失誤，但大三中鋒胡晉豪最後1分58秒、30.2秒連秀兩記雙手驚天大爆扣，也嗨翻全場，他說：「這是我生涯第一次『二連灌』關門，為比賽譜下句點，且是國體開胡首勝，最後兩戰逢黎明、台藝，一樣要拚2連勝，無論3勝4敗能否末班晉四。」

談起第四節的灌籃，胡晉豪說：「小我1屆的學弟後衛李世瑞，做第一球給我飛扣，我們高中默契重現，我整個人活了起來，當然不會放過最後一灌當ending。」

第四節國體拉出23：11攻勢，含郭嘉安拿8分，胡晉豪、許廷崴、曹祐寧各貢獻4分，廖偉皓則用節初的三分球開啟贏球模式，12人全上、10人得分，僅郭嘉安12分，曹祐寧11分，底詮釋團隊籃球。

總教練桑茂森說：「少專職控衛是事實，但不能一直拿來當藉口，且無論輸或贏、四強與否，球肯定要繼續打下去，外界看法也僅供參至少今天我們打出自己應有的。」

輔大全場只得55分，再寫本季最低，比第3戰59：80輸健行吞首敗還少4分，外籍生莫森25分15籃板「雙十」，大一主控王翊仲15分5助攻6籃板，林哲宇2記三分球10分，目前累計3勝2敗，最後兩戰對政大、黎明，得再拿1勝才能重返四強。

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