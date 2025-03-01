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網球》何承叡班加羅爾男雙爭冠！搶十復仇印度地主衛冕軍

2025/03/01 06:54

何承叡。（資料照，記者張嘉明攝）何承叡。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣雙打一哥何承叡甜蜜復仇，攜手印度地主拍檔錢德拉塞卡爾（Anirudh Chandrasekar）歷經搶十激戰，終以6：4、2：6、10：8險勝東道主衛冕者勁敵米內尼 （Saketh Myneni）／拉馬納坦（Ramkumar Ramanathan），頭號種子「台印聯軍」3連勝，挺進班加羅爾男網挑戰賽雙打冠軍戰。

25歲、左手持拍的何承叡，目前世界男雙排名119，暫居台將之首，他與錢德拉塞卡爾合拍漸入佳境，揮別前兩站都一戰出局的低潮，「台印聯軍」4強戰穩紮穩打，面對來勢洶洶的米內尼／拉馬納坦，開賽第6局化解3個被破發點後，首度突破順勢拿下首盤。次盤米內尼／拉馬納坦強力反撲，頭尾雙破壓制「台印聯軍」，硬是扳回一城。

戰線拉進決勝搶十，何承叡組合重振旗鼓，從4：5連拿3分超前，力保領先不失，9：7聽牌時第2個賽末點鎖定勝利，何承叡也討回2月7日清奈挑戰賽雙打4強失利的顏面，開季迄今問鼎第3座挑戰賽冠軍，將與第2種子澳洲拜爾登（Blake Bayldon）／羅米奧斯（Matthew Christopher Romios）爭奪最後勝利 。

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