NBA》慘！季前與七六人簽3年63.5億大約 恩比德只打19場又報銷

恩比德。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》報導，七六人7屆全明星中鋒恩比德（Joel Embiid）將缺席本季剩餘賽事。恩比德整個賽季飽受左膝傷勢困擾，目前球隊仍在尋求長遠的解決方案。

報導指出，恩比德在上週打完對籃網的比賽後，膝蓋腫脹的情況加劇。本季恩比德持續忍痛出賽，希望膝蓋狀況能隨時間好轉，消息人士透露，恩比德曾多次接受注射治療，但疼痛與腫脹非但沒有減輕，反而愈發嚴重。

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上季恩比德因膝蓋半月板撕裂，僅出賽39場，接受手術後回歸七六人季後賽行列，之後又隨美國隊征戰奧運。恩比德曾在本月稍早坦言，自己在手術後並沒有足夠的時間來復原。

季前恩比德與七六人完成3年1.929億美元（約63.5億新台幣）續約，但僅出賽19場，場均23.8分8.2籃板都退步不少，其場均阻攻（0.9）、投籃命中率（44.8%）、三分命中率（29.9%）、有效命中率（48.1%）、勝利貢獻值（win shares，1.5）都寫下生涯新低。

七六人開季前重金找來P.喬治（Paul George），與恩比德、馬克西（Tyrese Maxey）組成新費城三巨頭，但P.喬治與恩比德皆因傷打打停停，就算同時上場的成績也只有7勝8敗，導致球隊戰績一落千丈，目前僅20勝38敗，位居東部第12名。

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