台日賽》誓言討回12強落敗的這筆帳！火腿球星清宮幸太郎有話要說

清宮幸太郎 。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心/綜合報導〕日本火腿將於今、明兩天與統一獅和中信兄弟在大巨蛋進行交流賽，去年11月曾代表日本武士隊征戰世界12強棒球賽的火腿球星清宮幸太郎，如今再次訪台，也喊話要在台灣球迷有好表現。

去年11月的12強冠軍戰，台灣在東京巨蛋以4：0完封日本奪冠，當時清宮幸太郎並未獲得上場機會。根據日媒《日刊體育》報導，清宮幸太郎去年12月來台出席交流賽記者會，當時他誓言：「我要討回12強的這筆帳，把這股氣勢帶進新球季！」

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昨天日本火腿抵達台灣，機場也聚集許多台灣球迷，更有身穿清宮「21」號球衣的球迷來迎接，對此清宮也興奮說道：「真的很開心！如果能讓更多人認識我，那就更棒了。我想打出精彩表現，讓大家親眼見證！」同時也喊話：「我的心情只有一個，那就是『放馬過來！』」

去年清宮幸太郎在春訓就扭傷腳踝，並錯過開幕戰；今年清宮的狀態絕佳，熱身賽22打數猛敲10安，打擊率高達0.455。他表示，從現在起就要讓身體逐漸適應例行賽的調整模式，「有些地方感覺還可以再修正，所以會邊打邊試試看。（至於全壘打）如果能打出來當然更好！」

火腿即將與統一獅和中信兄弟在台北大巨蛋交手，而這座球場對清宮幸太郎來說也並不陌生，去年12強預賽就是在大巨蛋進行。清宮表示：「這座球場真的很大，而且很漂亮，休息區後面環境也很舒適。如果明年還有機會來，我一定還想再來！」

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