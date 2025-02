MLB》「虎之潛水艇」青柳晃洋初登板僅投0.2局！ 丟2BB失1分飆2K

青柳晃洋。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕費城人日籍投手「虎之潛水艇」青柳晃洋今迎春訓初登板,面對紅襪僅投0.2局退場,失1分責失。

31歲的青柳晃洋在休賽季透過入札制度旅美,最終與費城人簽下小聯盟合約,附帶大聯盟春訓邀請,他生涯在日職累積154場出賽,成績61勝47敗,投了898.1局、防禦率3.08,曾2度入選明星賽。

費城人今日對戰紅襪,青柳晃洋在4上登板迎接春訓首秀,但他一上來就遇亂流,接連被索賈德(Nick Sogard)和T.湯普森(Trayce Thompson)敲出安打,隨後連丟2次保送,直接奉送對手1分。

青柳晃洋在掉分後終於回穩,連續送出2次三振,化解大半危機,這時球隊決定換投,讓他退場休息。接替的投手貝克托爾德(Andrew Bechtold)順利抓到第3個出局數,未再讓青柳多掉分數。

青柳晃洋春訓初登板僅投0.2局退場,用球數29球、其中只有12顆好球,控球有待加強,最快球速90.6英哩,被打2支安打失1分,三振、保送各2,防禦率13.50,終場費城人7:5獲勝。

