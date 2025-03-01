晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「虎之潛水艇」青柳晃洋初登板僅投0.2局！ 丟2BB失1分飆2K

2025/03/01 07:46

青柳晃洋。（路透）青柳晃洋。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人日籍投手「虎之潛水艇」青柳晃洋今迎春訓初登板，面對紅襪僅投0.2局退場，失1分責失。

31歲的青柳晃洋在休賽季透過入札制度旅美，最終與費城人簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，他生涯在日職累積154場出賽，成績61勝47敗，投了898.1局、防禦率3.08，曾2度入選明星賽。

費城人今日對戰紅襪，青柳晃洋在4上登板迎接春訓首秀，但他一上來就遇亂流，接連被索賈德（Nick Sogard）和T.湯普森（Trayce Thompson）敲出安打，隨後連丟2次保送，直接奉送對手1分。

青柳晃洋在掉分後終於回穩，連續送出2次三振，化解大半危機，這時球隊決定換投，讓他退場休息。接替的投手貝克托爾德（Andrew Bechtold）順利抓到第3個出局數，未再讓青柳多掉分數。

青柳晃洋春訓初登板僅投0.2局退場，用球數29球、其中只有12顆好球，控球有待加強，最快球速90.6英哩，被打2支安打失1分，三振、保送各2，防禦率13.50，終場費城人7：5獲勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中