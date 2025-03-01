MLB》「虎之潛水艇」青柳晃洋初登板僅投0.2局！ 丟2BB失1分飆2K

青柳晃洋。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人日籍投手「虎之潛水艇」青柳晃洋今迎春訓初登板，面對紅襪僅投0.2局退場，失1分責失。

31歲的青柳晃洋在休賽季透過入札制度旅美，最終與費城人簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓邀請，他生涯在日職累積154場出賽，成績61勝47敗，投了898.1局、防禦率3.08，曾2度入選明星賽。

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費城人今日對戰紅襪，青柳晃洋在4上登板迎接春訓首秀，但他一上來就遇亂流，接連被索賈德（Nick Sogard）和T.湯普森（Trayce Thompson）敲出安打，隨後連丟2次保送，直接奉送對手1分。

青柳晃洋在掉分後終於回穩，連續送出2次三振，化解大半危機，這時球隊決定換投，讓他退場休息。接替的投手貝克托爾德（Andrew Bechtold）順利抓到第3個出局數，未再讓青柳多掉分數。

青柳晃洋春訓初登板僅投0.2局退場，用球數29球、其中只有12顆好球，控球有待加強，最快球速90.6英哩，被打2支安打失1分，三振、保送各2，防禦率13.50，終場費城人7：5獲勝。

The final line for Koyo Aoyagi in his Spring Training debut with the Phillies:



0.2 IP | 2 H | 1 ER | 2 BB | 2 K pic.twitter.com/DaaPCtmzDz — Phillies Tailgate （@PhilsTailgate） February 28, 2025

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