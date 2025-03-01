MLB》洋基好衰！火球新人王傳傷情 31歲右投遭強襲球打斷3根肋骨

希爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《美聯社》報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）今受訪表示，陣中26歲火球男希爾（Luis Gil）在練投時出現肩膀緊繃，將進行核磁共振（MRI）檢查。

希爾2023年剛動完手肘韌帶置換手術（Tommy John，TJ手術），去年頂替受傷的塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）進入輪值，出賽29場，拿下15勝7敗，累積151.2局投球，狂飆171次三振，、防禦率3.50，也榮膺美聯新人王。

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報導指出，希爾今天在牛棚練投時感到肩膀緊繃，將接受核磁共振檢查，布恩坦言：「這感覺這會耗費我們一段時間。」希爾原本預計將加入有柯爾、佛里德（Max Fried）、羅冬（Carlos Rodón）和施密特（Clarke Schmidt）的先發輪值，如果希爾感不上開季，史卓曼（Marcus Stroman）可能會成為遞補人選。

總教練布恩還宣布另一個壞消息，31歲右投布魯貝克（JT Brubaker）在美國時間2月21日遭光芒隊米斯納（Kameron Misner）的強襲球擊中，導致3根肋骨骨折。布魯貝克在去年3月透過交易來到洋基，但始終都在養傷，僅在小聯盟投8場復健賽，累積16.2局，防禦率2.70。

洋基近期禍不單行，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因出現手肘肌腱炎傷勢，恐怕趕不上開季；23歲大物右投漢普頓（Chase Hampton）因尺側副韌帶（UCL）受傷整季報銷。昨天後援右投艾佛羅斯（Scott Effross）遭遇二級腿筋拉傷，預計也要缺陣一段時間。

布魯貝克。（資料照）

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