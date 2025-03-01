MLB》震撼教育！前日職明星小笠原慎之介遭索托砲轟 1.2局狂丟4分

小笠原慎之介。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前日本職棒中日龍明星左投小笠原慎之介去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最終以2年350萬美元合約加盟國民。今天小笠原慎之介迎來春訓第2次登板，先發1.2局就丟掉4分。

國民今天在春訓熱身賽對決大都會，國民推出小笠原慎之介掛帥先發，他首局首打席面對林多（Francisco Lindor）就被敲出初速103.5英哩的強勁一壘安打，接著讓索托（Juan Soto）擊出中外野飛球出局，眼看準備解決下一棒阿隆索（Pete Alonso），但國民守備發生失誤讓他上壘，小笠原此時投出保送形成滿壘，雖然再三振文托斯（Mark Vientos）取得2出局，但還是遭托倫斯（Luis Torrens）敲安打，丟掉2分。

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2局下，小笠原慎之介面對首棒打者又被敲安，儘管連抓2出局，但再度面對索托時發生暴投，接著一顆90.7英哩的紅中直球被索托狠狠逮中，敲出一發左外野2分砲，擊球初速106.1英哩，飛行距離380英呎，小笠原慎之介的投球任務也告一段落。

此役小笠原慎之介先發主投1.2局，用42顆球有25顆好球，被敲出4支安打，包含索托的2分砲，失掉4分有2分責失，另送出2次三振與1次保送。目前小笠原慎之介在春訓投2.2局，防禦率6.75。

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