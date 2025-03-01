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棒球》「讓肩膀好好休息吧！」昔日中日龍投捕搭檔祝福陳偉殷退休

2025/03/01 08:40

陳偉殷。（資料照，取自產經體育）陳偉殷。（資料照，取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前旅日、旅美好手陳偉殷日前在臉書宣布引退，結束20年的職業生涯。過去在日本職棒中日龍時期與陳偉殷擔任過投捕搭檔的小田幸平，日前也在Instagram上發文，祝福陳偉殷退休。

小田幸平於1998年展開職棒生涯，至2005年都效力讀賣巨人，並在2006年球季透過FA人的補償來到中日龍，也和陳偉殷共組過投捕搭檔，一同撐起中日的「黃金時代」。2017年球季結束後，小田幸平宣布退休，現任中日龍二軍捕手教練。

昔日搭檔宣布退休，小田幸平日前也在個人IG發文附上合照，祝福陳偉殷，「陳偉殷，辛苦了！好好讓肩膀休息吧！這些年的精彩投球，謝謝你！」許多球迷也在貼文底下留言，向陳偉殷致意：「很棒的照片」、「黃金時代的代表之一」、「依舊是個帥哥」、「好懷念啊，辛苦了！」

陳偉殷於2004年加盟中日龍，雖然曾因手肘傷勢降為育成球員，但憑藉銳利的直球站穩一軍，成為球隊的王牌左投，甚至奪得央聯防禦率王（1.54）頭銜。陳偉殷之後挑戰大聯盟，累積59勝，之後回到日職效力羅德與阪神，美日通算96勝。

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