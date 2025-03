大谷翔平。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來春訓熱身賽首秀,對決老東家天使隊,大谷首打席就開砲。

大谷翔平今天打DH擔任開路先鋒,首打席對決本季轉戰天使的花卷東高校學長菊池雄星,在球數2好3壞滿球數下,大谷逮中菊池偏高的93.9英哩速球,大棒一揮轟出左外野全壘打,展現驚人怪力。

大谷春訓首打席就「炸裂」,打擊手感超火燙,道奇首局打完取得2:0領先。菊池雄星僅投0.2局就退場,被打3支安打丟2分。

