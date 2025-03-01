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NFL》自己的工作比大谷翔平還困難！美式足球二刀流新星給出看法

2025/03/01 09:59

杭特。（法新社）杭特。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NFL近日展開選秀聯合測試營（NFL Combine），去年12月剛拿下象徵美國大學美式足球最高榮譽海斯曼獎的「二刀流」新星杭特（Travis Hunter），受訪時也自信表示，認為自己的工作比大聯盟道奇日本巨星大谷翔平還要困難。

來自科羅拉多大學博爾德分校的杭特，是幾十年來第一位真正的「二刀流」美足巨星，同時司職外接手與角衛的他，在攻防兩端都有非常亮眼的表現。本季杭特累積92次接球，推進1152碼，拿下14次達陣；還有4次抄截，守下11次傳球。

杭特今年毫無意外投入NFL選秀，在選前更被看好有衝擊狀元的實力。近日在選秀聯合測試營上受訪，被問及究竟是在美式足球二刀流，還是像大谷翔平一樣同時投球與打擊更困難，杭特毫不猶豫表示：「應該是我在美式足球做的事情更難，因為這對身體的負擔更大。大谷翔平是位偉大的球員，但在美式足球中，你必須做的事情更多。」

儘管在大學攻守二刀流，但不少NFL球探與專家認為，杭特在進入職業後，作為角衛的上限要比外接手來得高。不過杭特喊話，自己絕對有能力在NFL二刀流，「他們說從來沒有人像我這樣子，但我告訴他們，我就是與眾不同，我是獨一無二的存在！」然而杭特進入選秀聯合測試營，還是被歸類在角衛進行體測。

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