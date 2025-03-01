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MLB》洋基MVP新同學春訓炸烈絕好調！塞揚王牌初登板3.1局狂飆5K

2025/03/01 10:49

貝林傑。（美聯社）貝林傑。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今在春訓熱身賽對戰藍鳥，前MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）繳出單場3支2的好表現，打擊近況火熱；條紋軍塞揚王牌柯爾（Gerrit Cole）迎來春訓初登板，先發3.1局狂飆5次三振，終場洋基6：3擊敗藍鳥。

洋基休季透過交易引進貝林傑，現階段他在春訓表現火熱，今天首局就敲出2分打點全壘打，擊球初速達103.5英哩，春訓首轟出爐。第2打席纏鬥9球後，再敲出中外野深遠二壘安打。今天貝林傑3打數2安打，貢獻1分打點，春訓合計10打數敲5安，打擊率0.500，攻擊指數1.400。

塞揚王牌投手柯爾今天也迎來春訓初登板，前兩局就飆出3次三振，僅被敲出1安，另有1次觸身球。不過3局上遭遇亂流，被打2支二壘安打失1分，但隨即再用三振化解危機。4局上柯爾續投，三振掉該局首名打者後退場，此役投3.1局被敲3安，送出5次三振，失掉1分。

另外，今天擔任條紋軍開路先鋒的捕手威爾斯（Austin Wells），今天首局首打席就敲出陽春砲，春訓打擊率也高達0.500；至於另一位MVP新同學高德史密特（Paul Goldschmidt），今3打數0安打，還苦吞2K，目前春訓打擊率0.200。

柯爾。（美聯社）柯爾。（美聯社）

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