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NBA》米契爾41分率騎士大逆轉塞爾提克 塔圖姆46分做白工

2025/03/01 11:07

米契爾。（歐新社）米契爾。（歐新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕龍頭騎士今踢館波士頓，米契爾（Donovan Mitchell）繳出41分，率隊克服一度多達22分的落後，以123：116擊敗塞爾提克，締造9連勝，同時讓轟出46分的塔圖姆（Jayson Tatum）白忙一場。

東部前兩名勁旅本季第4度交鋒，綠衫軍前3戰取得2勝，今一開賽團隊外線火力兇猛，打出25：3的攻勢，塔圖姆首節就攻下18分，騎士則在米契爾帶領下展開反擊，不過上半場打完仍陷入64：74落後，塔圖姆前兩節就繳出30分、9籃板、7助攻，自play-by-play時代（1996-97賽季後）的首見紀錄。

米契爾在易籃後持續輸出，單節8投5中獨攬14分，幫助騎士在末節開始前追到只剩3分差，騎士在決勝節倒數8分43秒靠莫布里（Evan Mobley）的超前三分球，以104：101此役首度取得領先，雙方隨後你來我往，米契爾在雙方114：114平手之際連拿5分幫助球隊擴大優勢，終場以7分差收下逆轉勝。

騎士今5人得分超過雙位數，米契爾攻下41分、5助攻、3籃板，葛蘭德（Darius Garland）20分、7助攻，莫布里17分、12籃板，J.艾倫（Jarrett Allen）10分，杭特（De'Andre Hunter）替補上陣挹注12分。

綠衫軍方面，得分集中在3人身上，塔圖姆拿下46分、16籃板、9助攻，J.布朗（Jaylen Brown）貢獻37分，D.懷特（Derrick White）挹注16分。

米契爾。（歐新社）米契爾。（歐新社）

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