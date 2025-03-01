MLB》大谷翔平春訓首打席炸裂！ 道奇大物9下再見安擊敗天使

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在春訓首打席就炸裂，砲轟老東家天使隊，終場道奇靠著再見安打以6：5擊敗天使。

大谷今天迎來春訓首秀，打第1棒指定打擊，首打席狙擊本季轉戰天使的花卷東高校學長菊池雄星，在球數2好3壞滿球數下，大谷逮中菊池偏高的93.9英哩速球，大棒一揮轟出左外野全壘打，助隊先馳得點。道奇隨後靠馬恩西（Max Muncy）的高飛犧牲打再添1分，首局打完取得2：0領先。

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不過天使馬上還以顏色，2上阿德爾（Jo Adell）把握住無人出局滿壘機會，棒打道奇火球男梅伊（Dustin May）掃出滿貫砲，一棒超前比數。梅伊此役僅投1局，被敲1安、投出2保送，失4分（3責失），有2次三振。

大谷2下第二打席敲出游擊飛球出局，5下第三打席遭三振，他按照賽前計畫，只打3個打席就退場休息。道奇在4、5局各添1分，前5局打完戰成4：4平手。

天使9上攻下超前分打破僵局，但道奇反撲來得很快，9下首名打者德保拉（Josue De Paula）敲安上壘，1出局後沃德（Ryan Ward）選到保送，接著農場大物拉辛（Dalton Rushing）擊出左外野長打送回再見分，幫助球隊拿下勝利。

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