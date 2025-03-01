MLB》春訓首戰砲轟菊池雄星！大谷翔平談術後打擊狀況與回歸二刀流

大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天迎來春訓熱身賽出登場，對決老東家天使，面對花卷東高校學長菊池雄星扛出全壘打，賽後大谷翔平也談到目前調整的狀況。

大谷翔平今天打DH擔任開路先鋒，首局首打席逮中菊池偏高的93.9英哩速球，大棒一揮轟出左外野全壘打。第2打席被菊池解決，打成外野飛球出局，第3打席遭到希爾賽（Chase Silseth）三振後退場。

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對於春訓首打席就砲轟菊池，大谷表示兩人已經對決多次，並沒有想太多，開轟只是恰巧發生，而自己也透過比賽觀察投手球路來揮棒，儘管有些揮空，但身體狀況沒有問題。談到左肩手術後的揮棒軌跡，大谷認為，如果肩膀外旋幅度做得更好，揮棒應該會更流暢，目前左肩也沒有任何問題。

大谷表示，去年和今年春訓的進度都稍微有些延遲，希望春訓能累積至少50個打席，掌握理想擊球軌跡。而談到未來回歸二刀流，在投球風格是否會做出改變，大谷強調，不會因為怕受傷就綁手綁腳，即便現在球速只有93、94英哩，但還是有一定的球質，且手也不會痛，關鍵還是在如何讓自己變得更好。

另外，談到佐佐木朗希日前突然宣布結婚的喜訊，大谷說道：「當時是在按摩時聽到這個消息，還以為是開玩笑，結果是真的，當然是祝福他。」

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