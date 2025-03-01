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MLB》菊池春訓遭大谷砲轟坦言不意外！道奇主帥：他上場千萬別眨眼

2025/03/01 12:32

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨星大谷翔平今天對決老東家天使迎來春訓初登場，首打席就砲轟花卷東高校學長菊池雄星，賽後菊池坦言，對於大谷翔平這種等級的打者，這種結果並不意外。

菊池首局首打席一顆偏高的93.9英哩外角高速球，被大谷大棒一揮轟出左外野全壘打。第1局菊池只投0.2局挨3安失2分退場，但在春訓規則之下，於2局下重返投手丘，第2次面對大谷時，成功讓他擊出內野飛球出局，最終合計投2.2局，投出3次三振與1次保送，失掉2分。

賽後談到與大谷的對決，菊池果斷回應並沒有特別的感覺。至於在滿球數後遭到大谷砲轟，他坦言：「那種等級的打者是不會錯過機會的，如果讓球數陷入不利的情況，這就是結果。」不過菊池也對自己變速球與滑球的表現很滿意，速球最快也來到95英哩（約152.9公里），「這個階段能有這種球速，算是進展順利。」

對於大谷的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後再度不吝嗇稱讚子弟兵：「他就是這樣，永遠不會停止讓人驚訝。在這場備受期待的比賽，翔平首打席就把菊池的球打成全壘打，很特別的一刻。」

羅伯斯還透露，自己曾對休季新加盟道奇的前明星外野手康佛托（Michael Conforto）開玩笑說道：「當翔平站上打擊區的時候，千萬別眨眼，因為總會有特別的事情發生！」

菊池雄星。（路透）菊池雄星。（路透）

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