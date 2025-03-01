匹克球》宜蘭爭取首座匹克球專屬球場 計畫座落宜運溜冰場後方

宜蘭縣將爭取首座匹克球專屬球場，計畫座落於宜運溜冰場後方。（宜蘭縣府提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕全球新興運動匹克球，未來可望列入奧運項目，宜蘭縣目前約有50校師生投入練習，全縣匹克球友也有600多人，礙於縣內無專屬球場，僅能依附多功能球場使用，縣府近日將向中央爭取600萬元經費建置首座球場，地點計畫座落宜蘭運動公園溜冰場後方；民進黨籍立委陳俊宇也允諾協助。

宜蘭縣推廣匹克球運動超過1年時間，主委盃錦標賽週末登場，吸引近百名好手較勁，開幕式中縣府獲贈金車文教基金會1500支球拍及1000顆匹克球，將平均分配給各校，推展匹克球運動。

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宜蘭因無匹克球專屬球場，球友1年多來僅能利用學校體育館，亦或宜蘭、羅東運動公園光電風雨球場共用，縣府為發展匹克球，將向中央爭取經費興建，讓老少合宜又易上手的匹克球，成為縣民喜愛的運動項目之一。陳俊宇也表示，後續會同步向中央爭取，協助宜蘭發展匹克球。

宜蘭縣教育處代理處長陳金奇說，宜蘭沒有匹克球專屬球場，以主委盃錦標賽為例，場地是使用以籃球為主的多功能光電球場，但匹克球場地大小與羽球場相同，因此確實有增設多功能或專屬球場的實際需求。

他說，考量匹克球的趣味性高、好入門、運動傷害少，加上縣內球友愈來愈多，未來甚至可能列入奧運項目，宜蘭必須提早因應，目前已完成專屬球場興建計畫，預算約600萬元，近日就會向體育署爭取專案補助，地點規劃在宜運溜冰場後方。

宜蘭縣體育會匹克球委員會主委周曉琴說，匹克球是結合羽球、網球與桌球特色的一種球拍型運動，相較於網球不怕水、羽球不怕風、桌球不怕踩扁，適合8歲到80歲民眾的運動，主委盃後今年4月會再舉辦縣長盃，年底還有全國賽，並計畫明年辦理國際賽，希望廣邀更多民眾加入，提升匹克球運動風氣。

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