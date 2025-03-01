台日賽》孫易磊聯手5投完封統一獅 陳傑憲「特殊調度」爆歡呼聲

孫易磊先發投一局就退場。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿來台灣交流賽首戰，20歲大物孫易磊先發1局無失分，聯手另外5投完封統一獅隊打線，加上萬波中正在4局下夯出2分砲，終場以3：0擊敗統一獅。

孫易磊回到資格賽對西班牙一戰成名的台北大巨蛋，第1球就催出150公里火球，第2球再飆到此役最高的152公里，但首打席就保送邱智呈，解決陳聖平後又四壞蘇智傑，一度形成一、二壘有人的危機，他連續解決2位世界12強冠軍國手林安可、潘傑楷，無失分退場。

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統一獅前3局靠先發梅賽斯、高塩將樹的封鎖，沒被火腿隊敲安，4局下姚杰宏接替，火腿隊洋砲雷耶斯擊出右外野平飛球，林安可猶豫是否滑接導致球漏至後面，形成火腿隊全場首支安打，萬波中正補上2分砲。

6局下，清宮幸太郎從林子崴手中選到四壞，靠暴投攻上二壘，四番野村佑希擊出適時安打，率隊再添加1分。

世界12號和經典賽的台灣隊長陳傑憲手腕發炎未先發，獅隊總教練林岳平安排別的舞台讓他上陣，林岱安在5局上遭觸身後，陳傑憲代跑登場，引起大巨蛋觀眾歡呼聲。

火腿隊孫易磊先發投1局，加藤貴之（3局）、洋投韋赫根（2局）、杉浦稔大（1局）、河野竜生（1局）和齋藤友貴哉（1局）接力登板，6投聯手完封統一獅。

統一獅陳傑憲上場代跑。（記者陳志曲攝）

萬波中正敲出二分全壘打。（記者陳志曲攝）

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