MLB》去年在洋基寫下個人新高紀錄！超勵志的火球痛痛人轉戰紅襪

博迪。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年以小聯盟約加盟洋基的火球男博迪（Nick Burdi），近日與紅襪簽下小聯盟合約，根據波士頓媒體《MassLive》記者寇堤羅（Chris Cotillo）報導，博迪將前往小聯盟訓練營報導，因為他並未獲得大聯盟春訓邀請。

32歲的博迪曾被認為是頂級潛力好手，然而傷勢始終困擾他的生涯，2019年效力海盜時，還一度在場上投到手肘受傷，當場倒地痛哭。去年以小聯盟約加入洋基前，博迪在大聯盟僅累積了15.1局，防禦率高達9.39。

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去年博迪在春訓表現出色，也獲得洋基教練團肯定，進入開季40人名單。然而他還是擺脫不了傷病折磨，多次進出傷兵名單，最終只為洋基投了12場比賽，但仍寫下個人生涯在大聯盟單季最多出賽數的紀錄，在9.2局投球中飆出12K，但也送出9次保送，防禦率1.86。洋基在去年9月將博迪移出40人名單，讓他成為自由球員。

《MLBTR》分析，博迪上季的直球均速仍維持在97.5英哩，滑球也有80近90英哩的水準，然而他卻無法穩定掌控這兩個武器，可能和他生涯頻翻遭遇傷勢無法出賽有關。而對紅襪而言，簽下博迪並讓他在3A開季，是毫無風險且具潛在報酬的投資。

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