NBA》壽星東契奇31分領軍 湖人洛城內戰擊沉快艇收5連勝

東契奇。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕湖人今在主場迎戰快艇，靠東契奇（Luka Doncic）31分、詹姆斯（LeBron James）28分領軍，以106：102擊退快艇，近期豪取5連勝。

湖人今迎來「背靠背」第二戰，八村壘因膝蓋傷勢持續缺陣，開賽雖被快艇打出17：7攻勢，不過詹姆斯熱機完畢後開始輸出，上半場攻下全場最高17分，幫助紫金大軍前兩節打完反超至59：54。

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快艇易籃後緊咬比分，兩隊你來我往，2月28日迎來26歲生日的東契奇第三節拿下10分，幫助湖人在此節尾聲拉尾盤，帶著83：77進入決勝節。東契奇末節持續輸出，哈登（James Harden）雖然試圖帶隊反撲，不過關鍵追分階段屢屢發生失誤、出手未進，也讓湖人終場以4分差帶走勝利。

壽星東契奇貢獻31分、5助攻，詹姆斯28分、13籃板，團隊僅2人得分超過雙位數，里維斯（Austin Reaves）此役僅打9分鐘拿下6分就因小腿痠痛未再回歸，明將進行MRI檢查。

快艇團隊外線37投僅9中，祖巴克拿下全隊最高27分、16籃板，雷納德挹注21分，哈登進帳18分，鄧恩（Kris Dunn）拿下14分、9籃板、6助攻、4抄截。

詹姆斯。（美聯社）

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