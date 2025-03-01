日職》怎麼了？旅美返日的上澤直之熱身賽核爆 挨滿貫砲2局狂丟7分

上澤直之。（資料照，取自產經體育）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕挑戰大聯盟後重返日本職棒加盟軟銀鷹的明星投手上澤直之，今天在熱身賽先發對決西武獅遭到震撼教育，前2局就被敲出8支安打，包含一發滿貫砲，狂丟7分。

上澤直之在2023年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以小聯盟約加盟光芒，他在季前被交易至紅襪，雖然曾在大聯盟短暫出賽2場，但上澤直之大多時間都待在小聯盟。上澤去年季後決定重返日職並加盟軟銀，而非老東家火腿。

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軟銀今天對上西武的熱身賽，31歲的上澤直之掛帥先發，但首局就被敲出2支安打、投出1次四壞保送，形成滿壘，接著面對西武洋砲塞德諾（Leandro Cedeno）遭到重傷害，被扛出一發中、右外野滿貫砲，一口氣丟掉4分。

第2局上澤直之再度陷入危機，2人出局後又搞到滿壘，並對渡部聖弥投出觸身球保送擠回1分，隨後再遭外崎修汰敲出2分打點安打，第3局上澤直之續投，但開局就連續被敲2安並退場。

上澤此役投2局用55球，被敲出10安包含1發滿貫砲，送出2K、1次四壞保送與1次觸身球，失掉7分全是自責分。上澤直之在2月22日對決歐力士猛牛的熱身賽表現出色，當時2局投球沒被敲出安打，然而這次登板的表現與上次相距甚遠。

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