NBA》約基奇繳瘋狂大三元逼近神獸紀錄！金塊打爆活塞登西部第二

約基奇。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今客場迎戰8連勝的活塞,當家MVP中鋒「小丑」約基奇(Nikola Jokic)再度繳出瘋狂大三元,而金塊主力球員此役也擺脫上一戰打鐵低潮,先發4人貢獻超過20分,終場134:119斬斷活塞8連勝,也登上西部第2名。

約基奇今天上場34分鐘,繳出23分17籃板15助攻的超狂大三元成績單,外帶2火鍋與1抄截。這是約基奇本季第28次大三元,根據NBA官方X帳號指出,約基奇只要再累積一場20分15籃板15助攻的比賽,就能追平「大O」羅伯森(Oscar Robertson)的14場歷史紀錄。

金塊昨天對上公鹿手感欠佳,除了約基奇外,穆雷(Jamal Murray)、小波特(Michael Porter Jr.)與戈登(Aaron Gordon)等人命中率都不理想。今天戈登休戰,穆雷與小波特回穩,各砍下31分與28分,布朗(Christian Braun)也貢獻23分,此役團隊命中率高達56%,三分命中率54.8%。

活塞昨天扳倒衛冕軍騎士,隊史睽違17年收下8連勝,卻在今天中斷。主將坎寧安(Cade Cunningham)手感不佳,12投3中僅攻下11分。而活塞此役由替補的畢斯利(Malik Beasley)16分最高,湯普森(Ausar Thompson)13分,哈里斯(Tobias Harris)12分。

金塊戰績來到39勝21敗,今天灰熊以113:114敗給尼克,也讓金塊登上西部第2名。而今天湖人在洛城內戰也以106:102打敗快艇,目前西部第2至第5名分別為金塊、灰熊、湖人與火箭,勝差各只有0.5場,戰況激烈。

Another day, another Jokić triple-double!



23 PTS

17 REB

15 AST



He's 1 shy of Oscar Robertson for the most 20/15/15 games in NBA history (14). pic.twitter.com/jbp5Kof8ZN