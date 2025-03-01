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NBA》約基奇繳瘋狂大三元逼近神獸紀錄！金塊打爆活塞登西部第二

2025/03/01 15:08

約基奇。（路透）約基奇。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今客場迎戰8連勝的活塞，當家MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）再度繳出瘋狂大三元，而金塊主力球員此役也擺脫上一戰打鐵低潮，先發4人貢獻超過20分，終場134：119斬斷活塞8連勝，也登上西部第2名。

約基奇今天上場34分鐘，繳出23分17籃板15助攻的超狂大三元成績單，外帶2火鍋與1抄截。這是約基奇本季第28次大三元，根據NBA官方X帳號指出，約基奇只要再累積一場20分15籃板15助攻的比賽，就能追平「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的14場歷史紀錄。

金塊昨天對上公鹿手感欠佳，除了約基奇外，穆雷（Jamal Murray）、小波特（Michael Porter Jr.）與戈登（Aaron Gordon）等人命中率都不理想。今天戈登休戰，穆雷與小波特回穩，各砍下31分與28分，布朗（Christian Braun）也貢獻23分，此役團隊命中率高達56%，三分命中率54.8%。

活塞昨天扳倒衛冕軍騎士，隊史睽違17年收下8連勝，卻在今天中斷。主將坎寧安（Cade Cunningham）手感不佳，12投3中僅攻下11分。而活塞此役由替補的畢斯利（Malik Beasley）16分最高，湯普森（Ausar Thompson）13分，哈里斯（Tobias Harris）12分。

金塊戰績來到39勝21敗，今天灰熊以113：114敗給尼克，也讓金塊登上西部第2名。而今天湖人在洛城內戰也以106：102打敗快艇，目前西部第2至第5名分別為金塊、灰熊、湖人與火箭，勝差各只有0.5場，戰況激烈。

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