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經典賽》婉拒尼加拉瓜邀請 太空人金手套杜邦想披宏都拉斯戰袍

2025/03/01 17:05

杜邦。（資料照，美聯社）杜邦。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼加拉瓜今年取得第六屆世界棒球經典賽會內賽門票，想爭取大聯盟選手為國家隊效力。太空人金手套工具人杜邦（Mauricio Dubon）傳出收到尼加拉瓜隊的邀請，但他近日透過社群媒體IG的限時動態宣布，只願為家鄉宏都拉斯效力。

第六屆經典賽資格賽A組賽事，尼加拉瓜擊敗南非、西班牙、台灣隊，3連勝收下明年經典賽會內賽門票。

杜邦近日透過IG的限時動態表示，感謝尼加拉瓜隊的邀請，但他最想代表宏都拉斯參加經典賽，「我知道這是一個巨大的挑戰，但這並非不可能，我希望有一天能成真。」

現年30歲的杜邦出生於宏都拉斯汕埠，擁有尼加拉瓜的血統，他在高中時期到美國加州沙加緬度就讀高中，並在2013年美職選秀會獲紅襪選進。

杜邦在2019年釀酒人時期首度登上大聯盟舞台，該年季中轉戰巨人，2022年季中被交易至太空人，他也隨隊奪得世界大賽冠軍。

杜邦在2023年交出10轟、46分打點、打擊率2成78的生涯年成績，該年也榮獲美聯金手套工具人獎。杜邦上季出賽137場，有4轟、47分打點，打擊率2成69的表現。

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