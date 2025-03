MLB》春訓首秀砲轟菊池雄星 日媒點出大谷翔平超狂數據

大谷翔平。(今日美國)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平在今年春訓首秀首打席就砲轟花卷東高校學長、天使左投菊池雄星,熱身賽首轟出爐,日媒也點出大谷一項超狂數據。

大谷翔平在去年11月左肩手術後,復健進度良好,今天首度在今年春訓熱身賽亮相,面對老東家天使扛第1棒指定打擊,3打數敲出1支全壘打,進帳1分打點,首局首打席就狙擊菊池雄星偏高的93.9英哩速球,轟出左外野陽春砲,助隊先馳得點,道奇終場靠著農場大物拉辛(Dalton Rushing)9局下的再見安打以6:5擊敗天使。

日媒《日刊體育》報導,大谷翔平這一轟擊球初速達107英哩,飛行距離385英呎,大谷連續兩年在春訓個人首戰敲出全壘打,他也成為史上第一位在春訓個人首打席就開轟的日本打者。

根據《日本雅虎》專欄作家宇根夏樹指出,大谷翔平生涯在春訓熱身賽累積11轟,曾3度砲轟對方的新賽季開幕戰投手,第一個苦主是2021年的守護者王牌投手畢伯(Shane Bieber),第2位是2022年還在道奇的畢爾勒(Walker Buehler),第3位就是今天的菊池雄星。

菊池雄星在休賽季以3年6300萬美元合約加盟天使,他將在今年擔任天使開幕戰對戰白襪的先發投手。值得一提的是,菊池雄星是史上第2位在春訓熱身賽和例行賽都被大谷翔平敲出全壘打的球員,第一位是洛磯左投岡伯爾(Austin Gomber)。

Shohei Ohtani's first at-bat of #SpringTraining ...



Shohei Ohtani's first HOME RUN of Spring Training! pic.twitter.com/k1fScI5BrD