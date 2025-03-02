火腿交流賽中信德保拉先發對決火腿伊藤大海 今日賽事預告與轉播

德保拉。（資料照，記者陳志曲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場賽事轉播，由目前5連勝的勇士交手近期陷入9連敗的七六人，究竟誰能夠勝出呢?記得鎖定轉播囉!

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日本火腿2025臺灣交流試合今日將迎來第2場賽事，由火腿對決中信，中信將派出王牌德保拉先發出陣，對決火腿伊藤大海，喜歡棒球的球迷朋友們千萬別錯過囉!

NBA

09：30 勇士@七六人 愛爾達體育1台

職棒熱身賽

13：00 台鋼雄鷹VS韓職培證英雄 愛爾達體育2台

北海道日本火腿鬥士隊2025臺灣交流試合

13：15 日本火腿VS中信 DAZN 1、DAZN 3

UBA

13：00 國立體大 VS 臺灣藝大 愛爾達體育4台、緯來育樂、緯來精采 男子8強

15：00 輔仁大學 VS 黎明學院 愛爾達體育4台、緯來育樂、緯來精采 男子8強

17：00 虎尾科大 VS 臺灣師大 愛爾達體育4台、緯來體育、緯來精采 男子8強

19：00 健行科大 VS 政治大學 愛爾達體育4台、緯來體育、緯來精采 男子8強

TPBL

14：30 特攻VS雲豹 MOMOTV、博斯運動2台、Youtube

17：00 海神VS戰神 MOMOTV、博斯運動2台、Youtube

PLG

17：00 獵鷹@鋼鐵人 DAZN2、民視第一台、四季線上看、Youtube

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