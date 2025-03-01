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NBA》快艇苦戰不敵湖人 泰倫魯：打進季後賽才是終極目標！

2025/03/01 17:58

泰倫魯。（資料照，法新社）泰倫魯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日快艇因失誤過多加上三分球手感冰冷，最終以102：106惜敗湖人。賽後快艇總教練泰倫魯（Tyronn Lue）受訪表示，打進季後賽才是我們的終極目標。

本場比賽，快艇全場發生17次失誤，其中第4節就有5次，而全隊三分命中率僅24.3%，決勝節的三分球手感更是冰冷，僅9投2中。「錯失投籃，還有太多失誤，湖人今晚打得很好。」雷納德（Kawhi Leonard）總結道。

接下來的賽程對快艇來說並不輕鬆。他們將在下周一再度面對湖人，隨後於周三前往鳳凰城挑戰太陽，然後回到主場迎戰活塞、尼克與國王。這些關鍵對決的對手，同樣都在為季後賽席位而奮戰。

泰倫魯認為，球隊在最後一個半月內將迎來大量比賽，但陣容正逐漸恢復健康，並表示喜歡目前的處境，一切仍掌握在自己手中：「賽程確實更加困難，但我們準備好了，這是我們賽季最艱難的一段賽程。」

「確保前六名，直接晉級季後賽對我們來說非常重要，我們會迎接所有挑戰。不論最後是第6、第7，還是第8，我們都要持續奮戰，打進季後賽才是我們的終極目標。」泰倫魯補充道。

祖巴克（Ivica Zubac）此役表現出色，上陣37分鐘，攻下27分、16籃板、1火鍋，全場15投13中，繳出雙十成績單；雷納德也有穩定發揮，上陣37分鐘，攻下21分、4籃板、3助攻、2抄截、3顆三分球，整體投籃命中率47.1%。

然而，哈登雖然攻下18分，並繳出7籃板、9助攻、3抄截的表現，但全場22投僅5中，三分球更是10投1中，賽後未接受媒體訪問。

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