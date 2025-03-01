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賽事級極限挑戰王 全台首座標準體能障礙賽場高雄啟用

2025/03/01 17:25

全台首座奧運規格的體能障礙賽obstacle設施，今在高雄鼎金國中正式啟用。（記者許麗娟攝）全台首座奧運規格的體能障礙賽obstacle設施，今在高雄鼎金國中正式啟用。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕現代5項運動的馬術已由體能障礙賽取代，為培育國內現代 5項人才，高雄市體育總會與高雄市現代 5項曁冬季２項運動委員會在運彩協進會的贊助下，於鼎金國中打造了全台灣第1座奧運規格的體能障礙賽obstacle設施，於今（1）日正式啟用。

高雄市現代5項曁冬季２項運動委員會主委楊毅弘指出，現代5項原本包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步，因2021年東京奧運馬術馬兒拒跳的「聖男孩事件」，國際現代5項總會決議在2024年巴黎奧運後，改由體能障礙賽取代馬術項目。

由於體能障礙賽為新比賽項目，國內缺乏相關訓練設備，為了讓選手能盡快與國際接軌，因而向鼎金國中租借空間，打造全台第1座obstacle設施，楊毅弘表示，這座設施是由國人依照國際規格規劃設計，並交由國內廠商打造，可說是真正的MIT，設備可自由拆卸組合，未來也可再移置於其他場域使用。

高雄市運發局長侯尊堯表示，很榮幸見證由國人製造的全台首座符合奧運規格的 obstacle設施啟用，為表達支持，運發局將贊助場地租金，期待設施未來能夠讓選手強化技能，同時場域設於學校，也希望能吸引更多學生加入體能障礙賽的運動行列。

中華民國現代五項協會秘書長孔憲文說明，體能障礙賽主要考驗選手的敏捷度、爆發力、核心肌群控制能力。競賽規劃是在80公尺內的賽道上，挑戰8個不同的障礙項目，主要類型包括攀爬挑戰、平衡測試、懸吊移動、跳越障礙，選手必須以以最快時間完成賽道者得分最高。而這座設施在10月份，也將移往在雲林舉行的全國運動會，作為正式的比賽設施。

國內現代五項國手陳佑萱及劉燊鴻今日於啟用典禮進行操作示範，劉燊鴻表示，要有好的比賽成績，首先就要有好的場地，沒有符合正式比賽的設施，選手就無法貼近比賽進行訓練，過去只能用相似的方式模擬訓練，但是到正式賽場選手的臨場壓力會非常大，有正式比賽規格的設施，就可以與訓練直接結合。

體能障礙賽obstacle設施就如極限運動挑戰王，選手要挑戰8個不同的障礙項目並計時。（記者許麗娟攝）體能障礙賽obstacle設施就如極限運動挑戰王，選手要挑戰8個不同的障礙項目並計時。（記者許麗娟攝）

打造全台第1座obstacle設施今日正式啟用。（記者許麗娟攝）打造全台第1座obstacle設施今日正式啟用。（記者許麗娟攝）

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