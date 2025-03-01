TPBL》「克羅馬就像湖人的KOBE」雲豹主帥肯定團隊找到最好的平衡

林信寬（左）、高錦瑋率雲豹主場擊敗攻城獅。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕桃園雲豹今在主場迎戰新竹攻城獅，「金牌狀元」林信寬砍進全隊最高21分，高錦瑋單場外線投4中4攻下16分，以98：82拿下勝利，主帥查爾斯滿意球隊此役表現。

雲豹今6人得分超過雙位數，彌補克羅馬因傷缺陣的火力空缺，查爾斯認為，此役球有很好的輪轉，讓球員在進攻時能創造出外線機會，「小高跟信寬進行擋拆後又能幫助隊友製造空檔，雖然克羅馬在場上時，他就像是湖人的布萊恩（Kobe Bryant），有很好的得分與防守能力，但我們也喜歡看到球隊每個人在場上能更融合，試著找出最好的平衡。」

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查爾斯指出，上半場進攻雖然表現不錯，但防守上並未執行得非常好，「下半場修正後限制住對手的得分，我們知道努利非常難守，但大家就是盡力去做，讓他命中率下降，而且全場球隊出現25次助攻，在禁區又一直給威廉斯與艾吉得分機會，很開心能贏球。」

林信寬連兩場攻下超過20分，從亞洲盃資格賽回來後展現企圖心，「這場比賽全隊防守真的做得很好，就算上半場打得有些膠著，但下半場防守加壓後，大家照教練指示去做，我們知道打攻城獅防守就是重點，每個人都做得很好。」

雲豹主場擊敗攻城獅，林信寬（右）拿下21分。（聯盟提供）

雲豹主場擊敗攻城獅。（聯盟提供）

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