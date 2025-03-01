國標舞》亞巡賽台北公開賽 林長宏／李文萱亞洲職業摩登舞奪冠

林長宏攜手李文萱贏得亞洲職業摩登舞冠軍。（國標舞亞巡賽大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕「2025國標舞亞巡賽-台北公開賽」在台北小巨蛋落幕，今年吸引來自全世界26個國家地區、總計約850位舞林高手共襄盛舉，地主台灣選手表現出色，林長宏／拿李文萱榮膺亞洲職業摩登舞冠軍，高水準演出也贏得各國名將肯定。

本屆世界職業公開拉丁組冠軍為蘭格拉（Nino Langella）／瓦蒂萊特（Andra Vaidilaite）；世界職業摩登舞冠軍則為澤利亞寧（Stanislav Zelianin）／切莉帕諾娃（Irina Cherepanovas）。台灣舞者也把握地主優勢爭取佳績，亞洲職業摩登舞由林長宏／李文萱掄元，施宇駿／古東玉第4名、涂皜穎／克魯皮茲卡（Mariia Krupytska）第5名、王甯弘／劉怡微第7名、王俊硯／郝偵汝第8名；亞洲職業拉丁舞方面，陳楊奕／高聖玟第6名、吳俊昇／黃芯瑜第8名。

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北市體育局表示，國標舞（運動舞蹈）為2025年雙北世界壯年運動會的競賽之一，此次與我國國際運動舞蹈發展協會共同主辦的「2025國標舞亞巡賽-台北公開賽」，也已來到第14屆，台灣選手透過參與此次盛會，正好實際磨練國際大賽臨場經驗，週末假期也讓更多市民能夠近距離欣賞世界級國標舞競技，收獲相當豐富。

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