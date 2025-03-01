NBA》克服最多落後22分的騎士上演大逆轉 莫布里：我們堅持到底

米契爾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕東部2大強權騎士與塞爾提克，今日迎來本賽季例行賽的最後一次對決，儘管塞爾提克一度領先騎士多達22分，騎士最終仍靠著米契爾（Donovan Mitchell）41分的超狂表現，以及全員皆兵的戰力，以123：116逆轉戰勝綠衫軍，順利收下9連勝。

今日，騎士全場三分球39投17中，全隊共有8名球員命中至少一記三分球，展現強大火力。

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「這代表我們擁有韌性。不管落後多少，我們都會繼續戰鬥，直到比賽結束，今晚我們堅持到底，而對手給了我們幾次機會重新進入比賽。」騎士前鋒莫布里（Evan Mobley）說道。

雖然亞特金森強調塞爾提克此役缺少波辛傑斯（Kristaps Porzingis）與J.哈勒戴（Jrue Holiday），但騎士的板凳深度仍然成為決勝關鍵。

本場比賽，騎士共動用10名球員，每人至少上場12分鐘，替補陣容合計轟下33分；反觀塞爾提克僅使用7人輪替，替補球員合計僅得6分。此外，塞爾提克派理查德（Payton Pritchard）與柯奈特（Luke Kornet）正負值分別為－36」與「－26」，替補戰力不如對手。

此役，米契爾上陣35分鐘，繳出41分、3籃板、5助攻、1抄截的表現，整體命中率50%，三分球12投5中。

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