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NBA》湖人板凳成勝負關鍵 東契奇讚不絕口：沒有他們不可能贏球

2025/03/01 21:00

東契奇。（今日美國）東契奇。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日湖人在少了里維斯（Austin Reaves）與八村壘（Rui Hachimura）的情況下，最終仍以106：102擊敗快艇。雖然東契奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）分別攻下31分與28分，《洛杉磯時報》報導撰文指出，本場勝利的關鍵，實際上來自於湖人的替補球員。

本場比賽，文森（Gabe Vincent）與防守悍將范德比爾特（Jarred Vanderbilt）承擔起防守「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）的重任，而芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）則專注於防守「大鬍子」哈登（James Harden）。此外，雙向合約球員傑米森三世（Trey Jemison III）與26歲後衛古德溫（Jordan Goodwin）則憑藉強悍防守，在場上貢獻滿滿能量，順利收下5連勝。

此外，在芬尼史密斯的防守下，哈登雖然攻下18分，但全場22投僅5中，三分球更是10投1中，並發生6次失誤，賽後未接受媒體訪問。

「他們給了我們活力，促使我們變得更好……展示了我們應該如何打球。如果沒有他們，我們不可能贏得這場比賽。」東契奇稱讚替補球員的表現。

值得一提的是，范德比爾特、傑米森三世、文森與古德溫上場期間，正負值皆達＋11以上，為球隊注入關鍵能量。

不僅如此，湖人全隊正負值前5高的球員皆來自於替補，替補更是合計轟下31分，相較之下，快艇替補合計僅貢獻14分。

25歲的中鋒傑米森三世自簽下雙向合約後，已出賽10場，至今仍未經歷過湖人的敗仗。他表示，湖人的板凳陣容已成為改變比賽的關鍵。

傑米森三世強調，當其他球隊對上湖人將不會有輕鬆的比賽：「我很喜歡這種比賽方式，帶著侵略性、毫不退縮。當其他球隊遇上我們，真的要拚命才能爭取這場勝利。我們的任務就是讓東契奇和詹姆斯主宰比賽，並做好我們的苦差事，我很享受這樣的角色。」

目前湖人落後灰熊0.5場勝差，排名西部第四，並距離金塊僅1場勝差。他們將在週一再次迎戰快艇，迎來本季例行賽最後一次的「洛城內戰」。

傑米森三世。（資料照，歐新社）傑米森三世。（資料照，歐新社）

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