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日職》戶鄉翔征熱身賽繳好投 秋廣優人再見安助巨人逆轉養樂多

2025/03/01 21:07

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職官辦熱身賽，讀賣巨人今天在主場東京巨蛋迎戰養樂多，連續兩年擔任開幕戰先發的當家王牌戶郷翔征主投3局無失分，飆出4次三振，陣中主砲岡本和真熱身賽首轟也出爐，巨人9局下靠著秋廣優人的再見長打，終場以6：5逆轉擊敗養樂多。

戶郷翔征在官辦熱身賽首戰先發登板，先發3局用46球，無安打無失分，投出4次三振，僅投出1次四壞球保送讓對手上壘，表現算是可圈可點。反觀，養樂多明星左投高橋奎二3局下遭遇亂流，先是被巨人洋砲E.赫南德茲（Elier Hernandez）敲出中外野陽春砲率先掉分，岡本和真隨後也補上一發左外野2分彈，並把高橋奎二打退場，此役投2.1局被敲4支安打，挨2轟失3分，另有4次三振和2次保送。

養樂多在戶郷翔征退場後馬上展開反攻，4局上先靠著主力重砲村上宗隆的右外野2分砲追到只差一分，茂木榮五郎、赤羽由紘在5局上分別打回追平分和超前分，幫助養樂多以4：3取得領先。

丸山和郁在8局上敲出右外野陽春彈擴大領先優勢，養樂多帶著2分領先進入9局下半，推出木澤尚文關門，未料一上來就先被巨人育成洋砲克魯普（Marek Chlup）敲出安打，隨後連續投出2次保送將壘包堆滿，中山礼都代打敲安追回1分，下一棒秋廣優人掃出中外野再見二壘安打，一舉掃回2分，巨人終場以6：5逆轉擊敗養樂多。

秋廣優人。（資料照，記者林正堃攝）秋廣優人。（資料照，記者林正堃攝）

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