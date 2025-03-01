TPBL》雷蒙恩強心臟突破上籃 戰神逆轉聯盟龍頭國王拿3連勝

戰神雷蒙恩終場前進球後激動怒吼。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPBL「雙北大戰」今打得難分難解，原本還落後的台新戰神，靠著雷蒙恩在決勝節關鍵時刻的突破上籃完成逆轉，加上麥卡倫的中距離進球鎖定勝利，終場以106：100逆轉聯盟龍頭新北國王，拿下3連勝。

戰神開賽多點開花，共有7人輪番跳出得分，長人陳冠全能裡能外，有內線單打也有三分球命中，首節拿全隊最高的7分，而國王方面，當家球星林書豪因大腿不適持續休兵，李愷諺也因膝蓋有傷缺陣，得分重任落在曼尼高身上，他單節轟下11分，戰神以27：25暫時領先。

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不過林書緯在第二節加入得分行列，單節獨拿9分，曼尼高也挹注9分，戰神進攻稍稍熄火，國王以56：49改寫戰局。

下半場雙方互有領先，戰神關鍵時刻找回三分準星，黃聰翰、錢肯尼連續在外圍開火，在最後三分鐘逼成95：95平手，而雷蒙恩決勝階段的兩次突破上籃得手，包括最後1分29秒的逆轉進球，加上麥卡倫21.5秒的中距離命中，為戰神鎖定勝利，最後國王在曼尼高外線出手落空下也宣告勝負底定。

錢肯尼拿戰神全隊最高23分，艾力克19分、11籃板，麥卡倫貢獻19分，雷蒙恩13分、6助攻、5籃板，傷癒歸隊的黃聰翰10分。

國王以曼尼高33分、14籃板表現最佳，林書緯斬獲21分，沃許本拿13分，強森12分、11籃板。

戰神雷蒙恩終場前進球後激動怒吼。（記者林正堃攝）

戰神麥卡倫閃過國王曼尼高防守上籃得分。（記者林正堃攝）

戰神錢肯尼上籃得分。（記者林正堃攝）

國王曼尼高。（記者林正堃攝）

國王林書緯。（記者林正堃攝）

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