中職》Thank youです！天鵝之皇滿載而歸 陽岱鋼感謝台鋼高規格款待

台鋼雄鷹佈置的新瀉天鵝之皇休息室。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕陽岱鋼所屬的日職二軍球隊新潟天鵝之皇，這次應台鋼雄鷹邀請來台進行兩場交流賽，在結束賽事後今天搭機返日，而除了機票、住宿全由台鋼支付，從球場休息室到保全維安，都讓天鵝之皇有賓至如歸的感覺，也讓「Yoh桑」相當感謝。

「2025港都台日親善交流戰」前天和昨天在澄清湖球場登場，首戰由作客的天鵝之皇8：1贏球，第2場則由東道主台鋼7：4勝出。台鋼領隊劉東洋指出，「這是第一步，將來希望跟新瀉維持這樣的交流，而且不只是日職球隊，也計畫邀請韓職球隊，希望有機會多跟國際交流。」天鵝之皇由前火腿投手武田勝擔任監督，他率隊來台對於這次系列賽的聯盟商品球帽愛不釋手，還笑問劉東洋說：「比賽時也可以戴上這頂帽子嗎？」

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除了武田勝期待再次來台，陽岱鋼對於這次台鋼的貼心安排也充滿感謝，像是客隊休息室的用心佈置，每位選手置物櫃放上球團準備的台灣名產和聯名商品，而「Yoh桑」的位置更掛上這次聯名毛巾，讓他一進去就知道自己的位置在哪裡。陽岱鋼邀請父母首戰來觀戰時，就拿著聯名毛巾為兒子加油。

此外，台鋼這次和「相安安管」（Safezone Consulting）合作，讓陽岱鋼不管是在出入機場、球場或飯店都受到維安上的妥善保護，也讓他感受到高規格的款待。新潟隊友則在陽岱鋼的招待下品嘗鼎泰豐小籠包，不但球場上和台鋼進行球技上的交流，也對台灣的美食和人情味都很有感。

陽岱鋼。（資料照，記者李惠洲攝）

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