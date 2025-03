MLB》兩先發季前掛傷 大都會小聯盟約簽10年資歷右投伍雷尼亞

伍雷尼亞。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紐約大都會近日以小聯盟附帶大聯盟春訓邀請,簽下擁有大聯盟10年資歷的33歲右投伍雷尼亞(Jose Urena),增添投手群深度。若伍雷尼亞能上大聯盟,薪水總值將來到200萬美元。

伍雷尼亞上季出賽33場有9場先發,戰績5勝8敗、防禦率3.80,各有1次中繼成功、救援成功,共投109局賞70次三振,被打擊率為2成54,每局被上壘率為1.32。伍雷尼亞上季的速球平均有96英里(約154.4公里),但k/9值5.78是自2015年菜鳥賽季以來最低。

伍雷尼亞生涯待過馬林魚、老虎、釀酒人、洛磯、白襪、遊騎兵,大聯盟10年生涯累積44勝77敗、平均防禦率4.76。

根據紐約媒體《SNY》報導,大都會教頭門多薩(Carlos Mendoza)談到伍雷尼亞時表示,他能為球隊擔任先發投手,也能從牛棚登板吃下局數。

大都會休賽季以2年3400萬美元網羅31歲右投蒙塔斯(Frankie Montas),並以3年7500萬美元(約新台幣24億)續留33歲左投馬奈亞(Sean Manaea),未料兩人都相繼掛傷,無法趕上開季。

大都會今年的先發輪值有日籍右投千賀滉大、明星右投霍姆斯(Clay Holmes)、左投皮特森(David Peterson)等人。而布萊克本(Paul Blackburn)、坎寧(Griffin Canning)、梅吉爾(Tylor Megill)等人將競爭其他先發投手位置。

