MLB》兩先發季前掛傷 大都會小聯盟約簽10年資歷右投伍雷尼亞

伍雷尼亞。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會近日以小聯盟附帶大聯盟春訓邀請，簽下擁有大聯盟10年資歷的33歲右投伍雷尼亞（Jose Urena），增添投手群深度。若伍雷尼亞能上大聯盟，薪水總值將來到200萬美元。

伍雷尼亞上季出賽33場有9場先發，戰績5勝8敗、防禦率3.80，各有1次中繼成功、救援成功，共投109局賞70次三振，被打擊率為2成54，每局被上壘率為1.32。伍雷尼亞上季的速球平均有96英里（約154.4公里），但k/9值5.78是自2015年菜鳥賽季以來最低。

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伍雷尼亞生涯待過馬林魚、老虎、釀酒人、洛磯、白襪、遊騎兵，大聯盟10年生涯累積44勝77敗、平均防禦率4.76。

根據紐約媒體《SNY》報導，大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）談到伍雷尼亞時表示，他能為球隊擔任先發投手，也能從牛棚登板吃下局數。

大都會休賽季以2年3400萬美元網羅31歲右投蒙塔斯（Frankie Montas），並以3年7500萬美元（約新台幣24億）續留33歲左投馬奈亞（Sean Manaea），未料兩人都相繼掛傷，無法趕上開季。

大都會今年的先發輪值有日籍右投千賀滉大、明星右投霍姆斯（Clay Holmes）、左投皮特森（David Peterson）等人。而布萊克本（Paul Blackburn）、坎寧（Griffin Canning）、梅吉爾（Tylor Megill）等人將競爭其他先發投手位置。

We have signed RHP Jose Ureña to a minor league contract with an invitation to Major League Spring Training. — New York Mets （@Mets） February 28, 2025

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