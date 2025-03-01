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TPBL》雷蒙恩扮戰神逆轉英雄 許皓程分析他打過台灣男籃後的改變

2025/03/01 21:02

戰神雷蒙恩（右）。（記者林正堃攝）戰神雷蒙恩（右）。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕雷蒙恩今天在關鍵時刻的突破上籃，幫助台北台新戰神完成逆轉，率隊以100：96首度擊敗新北國王，賽後雖被戰神總教練許皓程虧不該進記者會受訪，但他仍力讚子弟兵，若持續進步，「未來會很可怕。」

雷蒙恩上週首次披上台灣男籃戰袍在亞洲盃資格賽出戰香港拿14分，許皓程說：「我們有看這場比賽，全隊都很興奮，也希望他把台灣男籃二連勝的氣勢帶到戰神，但他上半場有點累，也是在中場用一些話鼓勵、刺激他。」

雷蒙恩上半場表現靜悄悄，2次出手都落空，沒分數進帳，但下半場回神，決勝節更在最後2分鐘上演兩次單打突破，成為戰神逆轉的重要功臣，對此他笑說：「因為我隊友打得好，我不想讓他們失望，所以很認真也很專注。」

在經過國際賽的洗禮，許皓程認為，雷蒙恩的三分球把握度進步最多，此戰他外線3投2中，也一改過去最為人詬病的投籃問題，「他跟著林庭謙、阿巴西等射手訓練，看著他們的賽前練習和處理球，也讓他在外圍命中率有所提升，若場上的籃球智商持續提升，外線命中率更穩定，未來會非常可怕。」

戰神擊敗國王收下主場6連勝。（記者林正堃攝）戰神擊敗國王收下主場6連勝。（記者林正堃攝）

戰神教練許皓程。（記者林正堃攝）戰神教練許皓程。（記者林正堃攝）

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