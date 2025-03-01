NBA》駁斥「壓制布克聲量」傳聞 太陽教頭： 我們之間一直有交流

布登侯澤（左）、布克（右）。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體《CLUTCH POINTS》報導，傳出太陽總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）曾私下要求當家球星布克（Devin Booker）「少說話」，並在場上降低音量。這番話讓布克感到震驚，完全沒有預料會受到這樣的要求。對此，太陽主帥駁斥這則「震驚報導」。

身為聯盟中最具聲量的球員之一，布克在球隊戰術討論、暫停時間的交流，以及指揮戰術上展現領袖風範。

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「他的溝通能力非常出色，布克和我之間一直有交流，我很欣賞我們的對話。我們不會在所有事情上都達成共識，但我認為他其實很珍惜這些討論。」布登侯澤反駁道。

雖然太陽陣中擁有畢爾（Bradley Beal）與「死神」杜蘭特（Kevin Durant）兩大球星，但布克仍然是這支球隊的真正核心。他自2015年被太陽隊選中以來，一直是球隊的門面。然而，過去3個賽季，他已經歷了3位不同的總教練：前NBA年度最佳教練威廉斯（Monty Williams）、前湖人總冠軍教練沃格爾（Frank Vogel），以及現任的布登侯澤。

太陽隊本季戰績28勝32敗排西部第11名，主因之一是太陽本季防守端的表現欠佳，平均每場失掉115.9分排聯盟第21名，其防守效率值排名聯盟倒數第4。

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