MLB》大谷翔平在日本市場影響力驚人！ 道奇商品收入暴增2000％

大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流球星大谷翔平休賽季以10年7億美元（約台幣231億元）的鉅約加盟道奇，轉隊首年表現亮眼，締造史無前例的「54轟、59盜」的偉業，更助隊奪下世界大賽冠軍，勇奪生涯第3座MVP大獎。美媒《The Athletic》報導指出，大谷翔平帶來的經濟效益是前所未見的，過去5年在日本的Fanatics大聯盟商品57％都與大谷有關，自他加盟道奇之後，相關商品的收益比去年暴增了2000％。

道奇和大谷翔平簽下10年7億美元的破紀錄合約，其中6.8億美元是延遲支付，年薪只有200萬美元。大谷吸金功力十分驚人，不僅吸引多家贊助商，同時帶動球場門票收入和消費、廣告，以及海內外的周邊商品銷售額，道奇也對主場進行大規模改造，提升設施水準。

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根據《The Athletic》記者Brooks Peck撰文指出，大谷翔平效應驚人，大聯盟賽事在日本的收視率創下紀錄，且連續4年都有逐年上升的跡象。內文也提到，美國最大的體育用品公司《Fanatics》在日本的大聯盟商品，有57％都跟大谷翔平有關，自他加入道奇之後，和道奇相關的商品比去年增加了2000％。

根據報導資料顯示，《Topps》球員卡公司推出日本限定商品，銷售額高達150萬美元，2024年的銷售額為2260萬美元，其中200萬美元都來自大谷翔平的50轟、50盜的紀念球員卡包。Brooks Peck也提到，有《Topps》公司的相關人士表示，日本市場在未來5年內的銷售額將會暴增10倍，大谷的影響力在家鄉是無法估量的。

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