晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》12強曾先發對台灣 樂天王牌早川隆久連2年扛開幕戰先發

2025/03/01 22:03

日本隊先發投手早川隆久。（記者陳志曲攝）日本隊先發投手早川隆久。（記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲王牌左投早川隆久今天在官辦熱身賽先發3局無失分，樂天最後以1比1與廣島鯉魚握手言和。樂天新任監督三木肇表示，早川隆久將擔任開幕戰先發投手。這將是早川連兩年扛開幕戰先發大任。

現年26歲的早川隆久是2020年選秀會樂天第一指名的好手，上季交出11勝、防禦率2.54的成績都是生涯最佳，共投170.1局賞160次三振，被打率2成42，每局被上壘率為1.12。

《日刊體育》報導，今天是早川隆久本季首場實戰，交出3局無失分、僅被敲2安的成績。早川隆久在退場後，三木肇告知他要擔任開幕戰先發投手。

三木肇表示，早川隆久近幾年的表現和成長，包含去年世界棒球12強賽，都顯示他持續向前進，「他是我們球隊重要支柱之一，雖然這個決定是教練團共同討論後的結果，並非我個人決定，但大家的意見一致，認為把這個重任交給早川。」

三木肇也說，期待早川隆久成為頂級王牌，盼能成為球界代表性的左投，因此才讓他擔任開幕戰先發投手。

日職開幕戰將在3月28日登場，樂天金鷲將作客大阪京瓷巨蛋面對歐力士猛牛，早川隆久將強碰歐力士王牌左投宮城大彌。

此外，早川隆久也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手，他在複賽先發面對台灣隊，主投4局被敲3安失3分，丟7次保送、賞3次三振。早川在去年的12強賽出賽2場，共投9.1局失7分，防禦率為6.75。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中