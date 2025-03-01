日職》12強曾先發對台灣 樂天王牌早川隆久連2年扛開幕戰先發

日本隊先發投手早川隆久。（記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲王牌左投早川隆久今天在官辦熱身賽先發3局無失分，樂天最後以1比1與廣島鯉魚握手言和。樂天新任監督三木肇表示，早川隆久將擔任開幕戰先發投手。這將是早川連兩年扛開幕戰先發大任。

現年26歲的早川隆久是2020年選秀會樂天第一指名的好手，上季交出11勝、防禦率2.54的成績都是生涯最佳，共投170.1局賞160次三振，被打率2成42，每局被上壘率為1.12。

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《日刊體育》報導，今天是早川隆久本季首場實戰，交出3局無失分、僅被敲2安的成績。早川隆久在退場後，三木肇告知他要擔任開幕戰先發投手。

三木肇表示，早川隆久近幾年的表現和成長，包含去年世界棒球12強賽，都顯示他持續向前進，「他是我們球隊重要支柱之一，雖然這個決定是教練團共同討論後的結果，並非我個人決定，但大家的意見一致，認為把這個重任交給早川。」

三木肇也說，期待早川隆久成為頂級王牌，盼能成為球界代表性的左投，因此才讓他擔任開幕戰先發投手。

日職開幕戰將在3月28日登場，樂天金鷲將作客大阪京瓷巨蛋面對歐力士猛牛，早川隆久將強碰歐力士王牌左投宮城大彌。

此外，早川隆久也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手，他在複賽先發面對台灣隊，主投4局被敲3安失3分，丟7次保送、賞3次三振。早川在去年的12強賽出賽2場，共投9.1局失7分，防禦率為6.75。

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