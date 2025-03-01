NBA》尼克羅賓森傷癒復出首秀12分鐘抓5籃板 「教練信任我！」

羅賓森（左）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天靠著阿努諾比（OG Anunoby）的致勝三分球，最後在客場以114：113擊敗灰熊。根據《SNY》報導，這場也是尼克禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）賽季首次亮相，上場12分鐘就抓5籃板、並在防守端做出貢獻，成為尼克取勝的重要因素。

此戰最後關鍵時刻，布里吉斯（Mikal Bridges）的防守迫使灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）上籃未能命中，而羅賓森則在籃下成功卡位，阻擋灰熊長人亞爾達瑪（Santi Aldama）的補籃，為尼克隊鎖定勝局。

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羅賓森去年5月動腳踝手術，歷經近10個月的復健，今天終於重返賽場。雖然他此役並未先發，但替補上場12分鐘就攻下6分、5籃板、1助攻的表現，正負值高達＋11為全場最高。

儘管羅賓森過去因傷長時間未出賽，希波鐸仍選擇在比賽最後時刻讓羅賓森留在場上，並相信他的防守能幫助球隊贏下比賽。羅賓森談及希波鐸的決定時表示，「他信任我，休戰10個月後，他仍然讓我在關鍵時刻上場防守，這對我意義重大，顯示他依然信任我。」

「羅賓森的回歸對我們來說是一大助力，12分鐘內搶下5個籃板，這太棒了。他的存在讓球隊擁有不同的面貌。」尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）賽後表示。

希波鐸補充道：「對於復出首戰來說，他的表現真的很棒。他的擋拆防守、護框能力和籃板球表現都非常出色，他的存在幫助我們創造空間，比賽能創造更多空間，進攻就會更流暢，這些對我們來說至關重要。」

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