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經典賽》「可能是我打過最大的舞台」 網壇名將阿格西之子有期許

2025/03/02 06:56

傑登．阿格西。（取自大聯盟官網）傑登．阿格西。（取自大聯盟官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽資格賽B組賽事，將在當地時間3月2日至6日於美國亞利桑那圖森（Tucson）開打。德國隊28人名單的亮點之一，就是網壇名將夫婦阿格西（Andre Agassi）和葛拉芙（Steffi Graf）的兒子、23歲投手傑登．阿格西（Jaden Agassi）。傑登表示，這可能是他參加過最大的舞台。

傑登．阿格西在2021至2023年在南加州大學（USC）校隊投球，2024年在選秀聯盟（MLB Draft League）出賽6場，投出防禦率2.96佳績。由於母親葛拉芙是德國人，德國隊因此找上他，傑登也願意為德國隊效力。

傑登．阿格西近日接受圖森當地媒體《KGUN-TV》訪問時說，父母一直很支持他去打棒球，「他們希望我做一生中最想做的任何事。」

「從一開始他們就非常支持我。」傑登．阿格西說，「他們非常放鬆，他們的父母曾經對他們要求很嚴格，我認為父母親對我採取完全相反的做法，他們從不錯過任何一場比賽，他們熱愛觀看，但從未對我苛刻。」、「從小到大，他們就灌輸給我每天進步1％的理念。」

如今將代表德國隊出戰經典賽資格賽，傑登．阿格西坦言，「這可能是我參加過最大的舞台，我很興奮、也有點緊張，我準備好讓德國隊感到驕傲。」

傑登．阿格西說，他為自己的姓氏感到驕傲，「希望讓這個名字在棒球界廣為人知，不僅僅是在網球界。」

德國隊在本屆WBC資格賽B組與哥倫比亞、中國、巴西同組，這4隊要爭取2張經典賽會內賽門票。德國隊首戰就要碰上中國隊。

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