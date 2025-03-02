網球》何承叡班加羅爾男雙勇奪冠軍！排名再創生涯新高

何承叡。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕班加羅爾男網挑戰賽雙打決戰，台灣雙打一哥何承叡攜手印度地主拍檔錢德拉塞卡爾（Anirudh Chandrasekar）強勢出擊，終以6：2、6：4擊敗澳洲第2種子拜爾登（Blake Bayldon）／羅米奧斯（Matthew Christopher Romios），頭號種子「台印聯軍」勇奪冠軍，何承叡男雙世界排名也可望再創職業生涯新高來到109。

現年25歲、左手持拍的何承叡，目前世界男雙排行119，暫居台將之首，如今第6座ATP挑戰賽雙打冠軍，也是本賽季第3座金盃到手，週一還有機會上升10席，不但再創新高也持續朝著百大目標邁進。獲勝當下何承叡情緒激動振臂吶喊，與上月才合拍的戰友錢德拉塞卡爾擁抱致意，「大半年來跌跌撞撞，一起經歷了好多好多。」這座冠軍也讓他更有信心迎接往後挑戰。

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何承叡與錢德拉塞卡爾的臨場默契漸入佳境，揮別前兩站都一戰出局的低潮，班加羅爾過關斬將，最終面對來勢洶洶的拜爾登／羅米奧斯，「台印聯軍」在印度球迷加油助威下攻守俱佳，開賽第3、7局2度破發，強勢拿下首盤；次盤何承叡組合乘勝追擊，關鍵第5局把握機會再度突破，並力保領先優勢，僅花62分鐘直落二鎖定組軍以來首冠。

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