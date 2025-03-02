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UBA》政大沒對手拿跨季47連勝 今對陣健行拚四強頭號種子

2025/03/02 07:00

政治大學。（資料照，記者陳逸寬攝）政治大學。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕衛冕軍政治大學以90：66輕取輔仁大學，在113學年度富邦人壽UBA公開男一級八強複賽6連勝，連結預賽已21連勝、跨3季47連勝，續寫隊史新高。

政大尋求50連勝完美五連霸，還差3勝，包含今天最後一戰對上宿敵健行科大，勝者將以複賽第一、頭號種子之姿挺進29、30日的台北小巨蛋決賽。

還差3勝五連霸，政大總教練陳子威不敢掉以輕心：「我們沒本錢輕敵、因新舊磨合還未完全到位，且今天主控宋昕澔第一節只打3分鐘就傷腳踝退場，雖是舊傷但不能輕忽，得先去檢查，如傷勢不輕，今晚不排除讓他休息，就錯過複賽末役，小巨蛋再復出。」

對健行總教練劉孟竹謙稱，以目前狀況2日很難贏政大，且劉丞勳頂著腳傷硬撐，但陳子威表示，先做好政大自己，努力求勝，無論健行如何打，全勝拿複賽第一攻蛋，既定計畫不變，小巨蛋再2連勝，跨3季50連勝五連霸，更是不二的唯一目標。

政大除了打3分鐘傷退的宋昕澔，另11人都得分，外籍生波波卡13分12籃板「雙十」，本季初來乍到就可一親小巨蛋芳澤的盛岦11分，王暐嘉、林子皓各10分。

陳子威肯定波波卡攻守兩端的做足苦工，且攻下兩位數，此役主角之一。

輔大射手張傑程三分球11投中4拿本季最高22分，後衛陳晉垣10分，大一主控王翊仲說，今天唯一選項就是肯定要贏黎明、重返四強。

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