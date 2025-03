MLB》道奇南韓球星金慧成春訓首轟出爐！巨人李政厚同場加映長打

金慧成開轟。(美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇在春訓熱身賽對決巨人,打擊近況不佳的南韓球星金慧成,今天終於敲出大聯盟春訓首支長打,且就是一發全壘打;而效力巨人的李政厚,也繳出單場3支2的好表現,終場道奇以6:5贏球。

在韓職拿過盜壘王等頭銜的金慧成,休季透過入札制度旅美,最後以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選項加盟道奇。然而他在春訓表現並不理想,今天之前合計出賽6場,14打數僅敲1支內野安打,吞下7次三振,打擊率0.071。

金慧成。(美聯社)

今天金慧成持續擔任先發第8棒游擊手,3局下首席選到四壞保送,隨後靠隊友長打回來得分。5局下第2打席,金慧成面對巨人右投布拉克(Mason Black)敲出左外野方向陽春砲,春訓首支長打就是全壘打,擊球初速95.6英哩,助道奇2:2追平。

See ya! Hyeseong Kim ties it with his solo homer! pic.twitter.com/1aDvP8Wy35