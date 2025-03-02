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MLB》道奇南韓球星金慧成春訓首轟出爐！巨人李政厚同場加映長打

2025/03/02 07:37

金慧成開轟。（美聯社）金慧成開轟。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇在春訓熱身賽對決巨人，打擊近況不佳的南韓球星金慧成，今天終於敲出大聯盟春訓首支長打，且就是一發全壘打；而效力巨人的李政厚，也繳出單場3支2的好表現，終場道奇以6：5贏球。

在韓職拿過盜壘王等頭銜的金慧成，休季透過入札制度旅美，最後以3年1250萬美元合約、外加2年球隊選項加盟道奇。然而他在春訓表現並不理想，今天之前合計出賽6場，14打數僅敲1支內野安打，吞下7次三振，打擊率0.071。

金慧成。（美聯社）金慧成。（美聯社）

今天金慧成持續擔任先發第8棒游擊手，3局下首席選到四壞保送，隨後靠隊友長打回來得分。5局下第2打席，金慧成面對巨人右投布拉克（Mason Black）敲出左外野方向陽春砲，春訓首支長打就是全壘打，擊球初速95.6英哩，助道奇2：2追平。

金慧成7局下第3打席擊出二壘滾地球，靠著野手選擇上壘，之後也靠隊友安打得分。金慧成今天總計2打數1安打，包含1轟，選到1次四壞保送，貢獻1分打點，回到本壘攻下3分，春訓合計16打數2安，打擊率0.125。

而同為前韓職培證英雄隊的巨人南韓好手李政厚，今天首打席也敲出帶有打點的二壘安打；合計3支2，春訓打擊率0.333；另外，休季針對腳踝進行手術、日前傷癒歸隊的道奇MVP佛里曼，今天再度被排進先發打線，擔任第2棒指定打擊，在6局下敲出右外野方向陽春砲。

佛里曼。（美聯社）佛里曼。（美聯社）

金慧成與李政厚。（美聯社）金慧成與李政厚。（美聯社）

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