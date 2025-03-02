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MLB》洋基「怪力男」史坦頓確定傷兵名單開季！賈吉曝他非常沮喪

2025/03/02 08:10

史坦頓與賈吉。（資料照）史坦頓與賈吉。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）因兩手肘肌腱炎，日前已經離隊受檢，今根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，史坦頓確定將從傷兵名單開季。

現年35歲的史坦頓去年就受到手肘傷勢影響，整季帶傷打完季後賽，史坦頓先前受訪也自曝，因為疼痛感強烈，已經3至4週沒有做揮棒。洋基今天宣布，史坦頓上週進行手肘PRP（高濃度血小板血漿）注射治療，本季確定將從傷兵名單出發。

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）透露，他已經與史坦頓談過，史坦頓對此感到非常沮喪，「這會很艱苦，因為你無法取代像他這樣的球員。不只是他繳出的數據，還有他的震懾力，當知道他會在你身後準備打擊時，總是能給你帶來幫助。」

史坦頓的缺席，也讓洋基先發指定打擊的位置空出來。如此一來，賈吉能像去年一樣擔任更多指定打擊，至於左、中、右外野則交給多明格茲（Jasson Domínguez）、葛里遜（ Trent Grisham）與貝林傑（Cody Bellinger）。賈吉也強調，自己願意接下任何任務，但史坦頓依舊是無法取代的角色。

在史坦頓傳出傷勢之下，日前《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）就爆料，洋基制服組已經與仍在自由市場的明星重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）進行聯繫。

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