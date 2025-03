賈吉。(路透)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕去年繳出58轟、144分打點傲視群雄,全票拿下美聯MVP的洋基重砲「法官」賈吉(Aaron Judge),今天迎來春訓首秀,不僅有安打演出,還進帳2分打點。

洋基今日交手太空人,賈吉打第2棒守右外野,首打席吞下三振,3下再度上場,當時球隊1出局攻佔二三壘,賈吉掃出左外野安打清空壘包,助隊超前比數。

洋基5上換上代守,讓賈吉退場休息。賈吉今日2打數敲1安,貢獻2分打點,吞下1次三振,賽後打擊率0.500。

洋基此戰砲聲隆隆,蓋比爾森(Cole Gabrielson)、萊斯(Ben Rice)、隆巴德(George Lombard Jr.)都有全壘打演出,終場以9:3擊潰太空人。

2024 MLB RBI leader Aaron Judge knocks in his first two of #SpringTraining. pic.twitter.com/fH8xGj53Bi